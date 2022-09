Rissa a colpi di mazza a Ladispoli, due feriti: uno in coma farmacologico. Denunciati i tre aggressori

Feriti a colpi di mazza e mandati uno in coma, l'altro in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. E' il bilancio di una violenta rissa avvenuta ieri sera a Ladispoli, centro del litorale romano. Il fatto è avvenuto intorno alle 20.30 in un parcheggio di un supermercato in via Glasgow.

Rissa a Ladispoli

In tre hanno aggredito due persone, entrambi cittadini romeni, ferendoli gravemente. Uno dei due si trova attualmente ricoverato in coma farmacologico mentre il secondo è stato trasportato al pronto soccorso, sempre in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto avvenuto indaga la polizia. I tre aggressori, connazionali dei feriti, sono stati denunciati. Vittime dell'aggressione due uomini di 32 e 42 anni.