Roberta Martini, l'ex modella e influencer rapinata in casa a Milano: è stata sequestrata e legata. Sottratti gioielli e 5mila euro in contanti

Notte di terrore per l'ex modella e ora imprenditrice e influencer Roberta Martini. Tre ladri sono entrati nel suo appartamento a Milano, legandola con delle fascette il tempo necessario per sottrarle circa 5mila euro in contanti oltre che gioielli il cui valore è ancora da quantificare. I tre avevano il volto coperto da passamontagna e sono entrati da una finestra della casa al piano terra. Indaga la Polizia, la donna non ha avuto conseguenze.

I malviventi si sono introdotti nell'appartamento al pieno terra di un palazzo in zona Porta Romana, a Milano, intorno alle 3 di notte di venerdì 13 gennaio. Una volta terminato il furto, i rapinatori hanno liberato l’imprenditrice e si sono dati alla fuga.

«Grazie a voi che mi state scrivendo in tantissimi. Sto bene ma sono ancora molto sotto choc», ha scritto lei in mattinata su Instagram.