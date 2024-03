Rocco Siffredi denunciato da una giornalista: «Mi ha molestata dopo l'intervista». Ecco gli sms e i messaggi vocali

Molestata da Rocco Siffredi. Una giornalista ha denunciato il pronodivo perché dopo averlo contattato per una intervista, dopo l'uscita della serie biofìgrafica SuperSex, sarebbe stata vittima di avances e molestie. Come riporta il Corriere della Sera, la denuncia, presentata dall'avvocata Laura Sgrò, comprende anche i messaggi, vocali e scritti, che la sua assistita ha ricevuto da Siffredi. «Tutto questo - racconta la donna - mi ha provocato uno stato di forte agitazione e pertanto mi sono rivolta al mio medico curante, il quale mi ha prescritto farmaci per il mio stato ansioso e i crampi addominali».

L'incontro con Siffredi

Il 15 marzo 2023, al termine di due ore di intervista nell'Hotel Parco dei Principi, la giornalista riceve questo messaggio vocale: «Sei veramente simpatica, troppo carina e bona... te lo posso dire! Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c...

beh... lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po' particolare. Però te l'ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top». E ancora: «Il problema è che sono sempre molto sensibile e ho sentito tanto. Quando è arrivata l'amica tua, ciao! Eravate in due e non una e me ne sono scappato. Non per paura, ma per non fare danni».

Prima dell'incontro Siffredi avrebbe mandato già messaggi di complimenti alla giornalista, che sono però diventati volgari allusioni alla sua vita sessuale dopo la pubblicazione, in seguito a un contenzioso sui contenuti. In seguito alla difesa della giornalista il pornodivo avrebbe fatto marcia indietro: «Pensavo fossi un po' più carina nel comprendere quello che ti ho detto, ti ho parlato della mia intimità ma non come l'hai scritto tu. Hai forzato tutto come se fossi pazzo». Poi le scuse: «Per quanto riguarda la parte offensiva ti chiedo scusa come donna ma non lo faccio per evitare la tua denuncia, fai quello che ti senti, no problem». A cui sono seguiti altri messaggi e telefonate a cui la giornalista non ha risposto.