Il regalo è "stupefacente", la droga nei pacchetti di Natale: arrestato spacciatore a Roma

Aveva nascosto dosi e droga nei pacchetti di Natale. Sperando così di passare inosservato. Invece i militari lo hanno notato camminare lungo via delle Quattro Fontante, a Roma, in pieno centro, e lo hanno fermato per un controllo. Mentre i carabinieri eseguivano la perquisizione l'uomo, uno straniero di origini filippine di 38 anni, ha assunto un attegiamento sempre più agitato. Quindi la scoperta, all'interno dei pacchi regali che aveva con sé.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, il netturbino assunto da un mese spaccia droga a bordo del... LA STORIA Roma, si fingeva un turista: rapinatore in manette TUSCANIA Morì per una dose di eroina killer, arrestato il presunto... ROMA Roma, vende droga online con pagamento in Bitcoin e servizio...

All'interno, invece di regali e biglietti d'auguri, hanno trovato dosi shaboo. La droga è stata sequestrata unitamente alla somma contante di 90 euro, ritenuto provento di attività illecita, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.