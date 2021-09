Roma, nigeriano sale sul bus senza mascherina e aggredisce l'autista: arrestato

Sale sul bus senza mascherina, viene ripreso, perde le staffe e aggredisce l'autista. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Roma con le accuse di resistenza, interruzione di pubblico servizio, lesioni personali e danneggiamento.

L'uomo, di nazionalità nigeriana, ieri nel tardo pomeriggio è salito su un bus Cotral senza mascherina: prima ha discusso con i passeggeri che lo hanno redarguito fino ad arrivare a una vera e propria colluttazione con l'autista che è stato costretto a fermare il bus.

Il fatto è avvenuto in via Nomentana all'incrocio con via del Casale di San Basilio. L'autista è stato soccorso e trasportato in codice giallo al Pertini. L'uomo ha anche danneggiato alcuni pannelli in plexiglass presenti sul mezzo.

