Roma, donna nascondeva nell'armadio di casa 4 chili di cocaina, hashish e marijuana. Arrestata

La "signora" della droga. Una donna di 57 anni che gestiva un giro di spaccio in zona La Rustica è stata arrestata perchè nascondeva in casa, in un armadio all'ingresso, una busta in cellophane trasparente con dentro 18 panetti di hashish, per un peso complessivo di un chilo e 850 grammi; un sacco di plastica di colore nero contenente 932 grammi di marijuana; 4 buste per il congelamento degli alimenti contenenti, in totale, 684 grammi di cocaina.

Nove spacciatori sono stati arrestati complessivamente a Roma dalla polizia a seguito dei controlli anti droga nelle zone di La Rustica, Viminale, Centocelle, Tor Bella Monaca, Porta Maggiore, Cinecittà e Fidene.

Gli agenti del commissariato Viminale hanno invece ammanettato un senegalese di 35 anni e un 30enne del Gambia che, fermati per un controllo, hanno cercato di disfarsi di tre dosi di hashish e tre dosi di cocaina.

