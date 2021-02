Droga dal Sudamerica, sgominate tre organizzazioni criminali: arresti anche a Roma

Tre diverse organizzazioni criminali specializzate nel traffico di droga sono state sgominate dalla Polizia con un'operazione che ha portato all'emissione di una quarantina di misure cautelari tra Roma, Lecce e Rovigo. L'indagine, coordinata dalla Direzione centrale anticrimine in collaborazione con la Dia, ha consentito di scoprire che la base di stoccaggio della droga, per lo più proveniente dal Sudamerica, era nella capitale olandese. Da qui lo stupefacente veniva trasportato in Italia attraverso ovuli contraddistinti da una sigla. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati beni per 4 milioni e un ulteriore sequestro per un milione tra proprietà immobiliari, gioielli, orologi di pregio e denaro in contante, è stato eseguito a Rimini.

