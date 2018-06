Roma, droga e usura con metodi mafiosi: 58 arresti, sequestrati beni per 7 milioni al boss Gambacurta

Metodo mafioso: traffico di droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona. Tutto ciò con l'aggravante delle modalità mafiose: è scattata una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia civil spagnola, tra Roma, la Sardegna, Molise e Piemonte e Spagna per eseguire un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Dda, a carico di un'associazione egemone a Montespaccato, alla periferia di Roma.



Per gli inquirenti l'associazione a delinquere, egemone nel quartiere capitolino di Montespaccato, era capeggiata da Franco Gambacurta e finalizzata a una serie di delitti aggravati dalle modalità mafiose. In particolare usura, esercizio abusivo del credito, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, intestazione fittizia di beni immobili, rapporti creditizi, attività economiche ed imprenditoriali, nonché di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla transnazionalità. Ulteriori particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 al Comando provinciale dei Carabinieri alla presenza di Michele Prestipino, procuratore aggiunto della DDA di Roma.

Martedì 19 Giugno 2018, 07:34 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 09:34

