Roma, sparatoria durante la rapina in casa: uomo ferito alle gambe, il figlio alla testa

Venerdì 4 Gennaio 2019, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sparatoria durante una rapina in un'abitazione a Guidonia, vicino Roma. Dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un uomo, romano di 62 anni, e il figlio, di 24 anni, sono rimasti feriti: il primo è stato colpito da un proiettile alla gamba ed è stato trasportato all'ospedale Umberto I, il secondo è stato ferito nel corso di una colluttazione, colpito alla testa con il calcio della pistola e trasportato all'ospedale di Tivoli.Ancora non è chiara la dinamica e le circostanze della rapina in casa. Padre e figlio sarebbero stati feriti all'interno di un appartamento al quinto piano di una palazzina popolare, da tre persone ma le circostanze sono ancora tutte da chiarire e i carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto. «Ci volevano rapinare, hanno detto che volevano i soldi», hanno riferito padre e figlio, due persone tranquille, che tutti conoscono perché vivono da anni a Collefiorito di Guidonia. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Guidonia e del Nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e per cercare di ricostruire quanto avvenuto nell'appartamento.