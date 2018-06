Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'incendio abita il presidente della Camera Roberto Fico. Tra gli abitanti dello stabile ci sarebbe una donna ustionata soccorsa dai medici di emergenza. A quanto apprende l'Adnkronos l'incendio sarebbe partito a causa di candele accese in un appartamento.