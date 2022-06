Roma, incidente treno Alta Velocità in galleria Serenissima. Sviata ultima carrozza, 220 a bordo: nessun ferito, linea sospesa

Deragliamento sull'alta velocità questo pomeriggio poco prima delle 14.25. Il carrello locomotore di coda del Frecciarossa "Roma-Napoli" ha sviato dai binari per cause in corso di accertamento. A restare coinvolto dunque uno degli ultimi vagoni che fortunatamente non si è ribaltato. 219 i passeggeri a cui protezione civile, vigili del fuoco, 118 e polizia stanno prestando soccorso per le operazioni di evacuazione. Non risultano al momento feriti

🔴 #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

Sviata ultima carrozza

Sarebbe solo l'ultima carrozza del treno coinvolto nell'incidente ad essere uscita dai binari sulla linea dell'Alta Velocità Torino-Roma, all'altezza della galleria Serenissima nella Capitale. Al momento, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, non ci sarebbero feriti.

Sospeso servizio ferroviaria Alta Velocità

Il servizio ferroviario dell'Alta Velocità è stato sospeso a Roma Prenestina dalle 14:04. Lo annuncia Trenitalia sul proprio sito spiegando che la decisione è stata presa a causa di «un inconveniente tecnico sulla linea». In corso l'intervento dei tecnici e dei vigili del fuoco.

