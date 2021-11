Roma, incidente sul lavoro: morto operaio di 41 anni dopo la caduta da un'impalcatura

Ancora un morto sul lavoro a Roma a 24 ore di distanza dalla sciagura di piazza Gregorio VII, dove un uomo ha perso la vita precipitando da un'impalcatura, un operaio che stava montando un capannone è caduto da un trabattello alto tre metri sbattendo la testa. Operato d'urgenza, l'uomo, 41 anni, è purtroppo deceduto.

Roma, muore operaio di 41 anni dopo il crollo di un'impalcatura a via Gregorio VII

È accaduto in un circolo sportivo in via Cantelmo, in zona Gianicolense. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo e della stazione Bravetta che indagano sulla sciagura.