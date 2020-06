Roma, esasperato dagli schiamazzi ferisce con un machete il titolare della birreria

Follia e violenza l'altra notte nel quartiere San Giovanni a Roma. Non riusciva a dormire per gli schiamazzi provocati dai clienti della birreria sotto casa, in via Lusitania. Così ha atteso che il titolare del pub abbassasse la serranda e lo ha affrontato ferendolo non gravemente fortunatamente con un machete ad un braccio. Ad imbracciare l'arma un tunisino di 36 anni, incensurato. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante chiamati dalla vittima, hanno rintracciato il tunisino nel suo appartamento dove ha continuato a giustificarsi affermando che da tempo era costretto a subire gli schiamazzi dei clienti del locale fino a tarda notte che non gli consentivano di riposare. In casa i militari hanno rinvenuto e sequestrato il machete utilizzato nell’aggressione. Per il cittadino tunisino è scattatala denuncia a piede libero per porto ingiustificato di arma, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.

