Roma, spacciava davanti al fast-food: arrestato un dipendente

1,2 Kg dello stesso stupefacente, un bilancino di precisione e la somma di 320 euro, provento dello spaccio . I controlli sono stati disposti a seguito delle numerose segnalazioni giunte all'ufficio di Polizia, di un giro di «fumo» tra i giovanissimi che sono soliti aggregarsi nei pressi del fast-food.

Il punto di ritrovo per comprare la dose era il fast food: tanta gente, i pusher passavano inosservati. Tutto era stato organizzato da un 23enne incensurato, che vive a Fiumicino, che lavora nello stesso fast food: il giovane aveva dosi di hashish anche nei pantoloni mentre in casa un zaino conQuesto l'ultimo blitz degli agenti di Polizia contro lo spaccio da San Paolo a Malagrottam fino all'Aurelio e Talenti. Quindici spacciatori arrestati, due denunce e una contestazione amministrativa. Oltre al sequestro di oltre 2 kg di droga, oltre 9.000 euro in contanti e un teaser elettrico perfettamente funzionante.Nel quartiere popolare di Tor bella Monaca arrestata una ragazza di 22 anni romana, insieme ad alcuni cittadini extracomunitari, accusati di aver riavviato un'illecita attività di spaccio in via Cambellotti. La ragazza, insieme al fratello, erano già stati arrestati nei mesi scorsi. I due avevano creato a casa una vera e propria centrale dello spaccio: il pusher, prima veniva contattato dai clienti che arrivavano nel parcheggio adiacente, dopodichè tutti salivano sul terrazzo condominiale. Qualche istante dopo lo stesso uomo scendeva le scale, raggiungendo il cliente a cui cedeva la droga. Dentro casa della ragazza sono stati trovati altri 3 extracomunitari, di 22, 25 e 32 anni. Ai piedi del divano 11,05 grammi di cocaina e 6,40 grammi di eroina.Nel corso di un altro pattugliamento al Trullo, gli agenti hanno notato un uomo mentre entrava nei garage seminterrati di via Monte Cucco, luogo già segnalato come ritrovo di tossicodipendenti e spacciatori, seguito da un altro veicolo. Nella sua auto è stato trovato un teaser elettrico perfettamente funzionante. La perquisizione del locale box ha permesso il rinvenimento di un mazzo di chiavi di un altro box nel quale sono stati trovati 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione, cellophane per il confezionamento, una pistola scacciacani semiautomatica priva del prescritto tappo rosso al vivo di volata, 50 munizioni a salve, 25 cartucce con ogiva in piombo per pistola calibro 7,65. L'uomo è stato anche denunciato per porto abusivo di armi.