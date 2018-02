Roma, lo strappo di Raggi: «I bimbi non vaccinati restino a scuola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Febbraio 2018, 08:01 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sindaca di Roma scrive al governo e chiede di non applicare la legge sui vaccini: «Non allontanate da scuola i bambini non ancora in regola». Prima la mozione passata all'unanimità in Aula Giulio Cesare - con il sì di M5S, Pd ed FdI - adesso l'affondo formale di Virginia Raggi. In una lettera inviata alle ministre Beatrice Lorenzin (Salute) e Valeria Fedeli (Scuola), ma anche al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, la grillina chiede che «i bambini ancora non vaccinati restino a scuola anche dopo...