Roma, tenta di investire con lo scooter don Coluccia durante la marcia per la legalità: 28enne fermato da agente della scorta

Hanno cercato di aggredire don Antonio Coluccia, il prete che combatte lo spaccio a Tor Bella Monaca.

Un uomo ha prima affiancato in sella a uno scooter don Coluccia e poi, dopo averlo riconosciuto, ha tentato di investirlo colpendo però un agente della scorta.

Brumotti e don Coluccia fermano i pusher in diretta: il blitz tra le case popolari di Pomezia

Roma, tenta di investire don Coluccia

Il poliziotto ha quindi esploso un colpo di pistola e ha ferito l'aggressore all'avambraccio.

È successo questo pomeriggio verso le 17 in via dell'Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, mentre era in corso una marcia per la legalità con don Coluccia, il «prete coraggio» impegnato da 25 anni contro la criminalità organizzata e lo spaccio di droga.

L'aggressore, al termine di una colluttazione, è stato fermato ed è stato trasportato all'ospedale Casilino insieme all'agente ferito. Si tratta di un ragazzo bielorusso di 28 anni con precedenti per droga.

Don Coluccia «infame», insulti al prete anti-pusher sul muro di una scuola che aveva visitato

«Gravissima l'aggressione a don Coluccia durante la marcia della legalità a Tor Bella Monaca.

Gravissima l’aggressione a Don Coluccia durante la marcia della legalità a Tor Bella Monaca. L’ho chiamato per esprimergli la vicinanza di tutta #Roma e augurare pronta guarigione all’agente di scorta ferito. Violenza e mafie vanno contrastate con ogni mezzo. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) August 29, 2023

L'agente di scorta ferito è un poliziotto esperto

«L'agente di scorta che col suo corpo ha difeso dall'investimento don Coluccia oggi pomeriggio a Tor Bella Monaca è un poliziotto esperto, con esperienza alle volanti. Proprio grazie alla conoscenza del territorio, ha capito subito che c'era qualcosa che non andava, individuando lo scooterone sospetto e mettendosi tra quello e il sacerdote, salvandogli la vita». È il racconto che fa all'Adnkronos Ignazio Craparotta, segretario generale del Siulp, che ben conosce il poliziotto eroe e il collega intervenuto in suo aiuto.

«È stato ferito anche lui nel corso di una colluttazione durante il fermo - aggiunge - Don Coluccia era in strada con il megafono, impegnato al suo solito a dissuadere i residenti di Tor Bella Monaca ad acquistare la droga. Ai colleghi, entrambi in ospedale in codice rosso, vanno le più sincere congratulazioni».

«Questo incidente non è un caso isolato - sottolinea Craparotta - ma piuttosto la manifestazione di una tendenza in crescita, estremamente inquietante: la città è teatro di atti di violenza sempre più audaci, disinibiti e perpetrati a volto scoperto, forti di un preoccupante spirito di impunità che aleggia negli ambienti criminali. Tali episodi sollevano seri interrogativi sulle modalità da attuare per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. Di fronte a questa situazione allarmante, riteniamo sia di vitale importanza lanciare un appello urgente: è necessario che vengano allocate risorse significative, sia umane che materiali, per intensificare il controllo e la vigilanza del territorio. Questo non è un momento per esitazioni o compromessi; è imperativo che anche la giustizia agisca con determinazione e con immediatezza nell'applicazione della pena, per arginare questo fenomeno destabilizzante e riportare un senso di sicurezza nelle nostre comunità».

Roma, Don Coluccia, il prete eroe di San Basilio diventa poliziotto "ad honorem": «Così salvo i ragazzi dai clan»

La telefonata del ministro Piantedosi

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha telefonato a don Coluccia. Il prete antispaccio si è salvato solo grazie all'intervento di un agente della scorta, travolto dalla moto e fermato dai poliziotti intervenuti in ausilio.

Per sincerarsi delle condizioni dell'agente, ora ricoverato al Policlinico Casilino con vari traumi in tutto il corpo, Piantedosi ha chiamato anche il capo della Polizia Pisani.