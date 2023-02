Roma, due uomini fanno irruzione a volto coperto in casa e sparano: 46enne gambizzato, è ricoverato al Policlinico Umberto I

Un uomo di 46 anni, italiano, è stato ferito a entrambe le gambe da due proiettili esplosi da due uomini che hanno fatto irruzione a volto coperto nel suo appartamento in via Monte Taburno, in zona Tufello a Roma. A chiamare i soccorsi la compagna della vittima, con lui in casa. L'uomo, già noto alla giustizia, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul movente e sull'identità dei due responsabili indagano i poliziotti.