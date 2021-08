Manu Chao, il concerto di Cerveteri interrotto dal sindaco: «Rispettate le regole o andate a casa»

Nessun rispetto del distanziamento interpersonale, mascherine abbassate e balli. È dovuto intervenire il sindaco di Cerveteri sul palco durante il concerto di Manu Chao. In platea il pubblico non stava rispettando i protocolli anti-Covid, quindi il primo cittadino ha interrotto l'esibizione e ammonito i fan del popolare cantante.

«Ognuno al proprio posto entro tre minuti oppure il concerto finisce». Queste le parole di Alessio Pascucci, che ha chiesto il rispetto per le oltre 120mila vittime causate dalla pandemia Covid.

Il concerto di Manu Chao

L'esibizione del cantante era iniziata regolarmente nella serata di ieri. Organizzata in occasione dell'Etruria Eco Festival all'interno del terriorio del piccolo comune Laziale. Green Pass controllati all'ingresso, sedute distanziate e mascherine indossate. Poi l'entustiasmo ha peso il sopravvento ed è venuto meno il rispetto di ogni regola. Nonostante alcuni ammonimenti da parte del servizio di sicurezza decine di persone si sono accalcate sotto il palco a ballare senza mascherine né distanziamento. Per ristabilrie l'ordine è intervenuto il sindaco Alessio Pascucci. Dopo il suo intervento il concerto è proseguito in osservanza alle regole anti-Covid.

Gli episodi precedenti

Tre giorni fa il famoso rapper Salmo per un'evento di beneficienza aveva cantato su un palco della Sardegna, sprezzante di ogni normativa contro il contagio da Covid-19. In quell'occasione centinaia di persone si sono accalcate per assistere allo show, senza nessun dispositivo di protezione. Ne è nata quindi ieri una polemica che ha coinvolto Fedez.

