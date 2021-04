Addio al banchiere Lorenzo Gorgoni, ucciso dal Covid: fra i fondatori di Banca 121, fu ai vertici del Monte dei Paschi

Addio a Lorenzo Gorgoni. Il banchiere originario di Cutrofiano, nel Salento, aveva 78 anni e da tempo era in cura per una grave patologia. La situazione si è aggravata, fino all'esito fatale, dopo il contagio da Covid avvenuto all'inizio del mese di aprile.

Nome di spicco nel settore bancario italiano: ex componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi, membro del comitato esecutivo, è stato uno dei protagonisti della cessione proprio a Mps di Banca 121 Spa, ex Banca del Salento, della quale era stato vicepresidente e amministratore delegato oltre che uno dei principali azionisti.

Nel 2012 Gorgoni, da tutti conosciuto come Enzo, in proprio e per conto di altri 57 soci, era uno degli aderenti al patto di sindacato di Mps con oltre 172 milioni di azioni pari all’1,47% del capitale della banca senese.