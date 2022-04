Tenta di uccidere la figlia neonata con colpi di coltello alla gola. E i carabinieri scoprono sotto il letto lo scheletro, avvolto in alcuni stracci di cotone chiusi con del filo di ferro, di un neonato nascosto in una valigia avvolta in due sacchi di plastica. Orrore in casa a Martano, comune del Salento.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati