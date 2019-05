Verona: accoltella la moglie e il figlio che tenta di difenderla, arrestato

San Bonifacio ( Ha accoltellato la moglie e poi il figlio, intervenuto per tentare di difendere la madre. È successo ieri sera alla stazione di Verona ), probabilmente al culmine di una lite. L'uomo, cittadio italiano, è fuggito e dopo alcune ore si è costituito

La dinamica del fatto - Marito e moglie si erano dati appuntamento alla stazione di San Bonifacio per affrontare alcune questioni legate alla separazione in corso, ma l'uomo ha aggredito la donna con un coltello. A quel punto il figlio della coppia si è messo in mezzo per separare i genitori.



Nella colluttazione è rimasto ferito anche un cittadino bosniaco che ha assistito alla lite ed è intervenuto per difendere la donna. È stato medicato al Pronto soccorso dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio dove i medici hanno emesso una prognosi di dieci giorni.



Lunedì 6 Maggio 2019, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 11:53

ai Carabinieri che lo hanno arrestato. È accusato di tentato omicidio.I due feriti sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale ma non sono in pericolo di vita.