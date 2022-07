Neonato abbandonato nei pressi di un hotel

Un neonato è stato trovato dai Vigili del Fuoco Volontari di Estoril, Portogallo, in un cespuglio accanto alla pista ciclabile sul retro dell'hotel Pestana, a Cascais, come racconta JN.

Il neonato, un maschio, «aveva ancora il cordone ombelicale» e mostrava segni di essere nato poco tempo prima il ritrovamento. Secondo Bruno Carvalho, sembrava essere in buona salute. «Piangeva, si muoveva», ha aggiunto il secondo comandante della BVE.

«Il bambino è stato stabilizzato sul posto da una squadra di pronto soccorso pre-ospedaliero dei vigili del fuoco di Estoril e dal VMER» e trasportato all'ospedale di Cascais, dove è stato ricoverato in ospedale.

La telefonata di una donna ai pompieri ha dato inizio alle indagini.