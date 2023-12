Canone Rai, abbonati in prima fila a Sanremo (gratis): requisiti e come fare domanda. Il concorso per giovani

La Rai offre l'opportunità a quattro giovani telespettatori di assistere alla serata finale del Festival di Sanremo direttamente dal teatro Ariston. I fortunati saranno selezionati tramite un'estrazione, alla quale è possibile candidarsi a patto di essere in regola con il canone Rai. Quattro giovani, insieme a un accompagnatore, potranno soggiornare a Sanremo dal 10 all'11 febbraio e avranno un posto in platea in teatro per la finale del Festival.

Un'occasione davvero unica, soprattutto perché si tratta di un'esperienza a costo zero: la Rai provvederà, infatti, a tutte le spese, inclusi viaggio, vitto e alloggio. Ecco il bando ufficiale pubblicato sul sito Rai.

I requisiti

La Direzione Canone, Beni Artistici e Accordi istituzionali offre a quattro ragazzi e relativi accompagnatori, la possibilità di vivere la magica atmosfera del Festival e l’emozione dell’ultima serata. È previsto un soggiorno per due persone dal 10 all’11 febbraio 2024, nella splendida cornice della città di Sanremo.

Ecco chi può candidarsi:

Giovani abbonati tv nati non prima del 1° gennaio 1994

Abbonati tv con un/a figlio/a e/o nipote con data di nascita compresa tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2007

Per partecipare è necessario essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento.

Come fare domanda

Occorre scrivere alla casella email iniziativasanremo.canone@rai.it dal 10 dicembre 2023 ed entro il 10 gennaio 2024, indicando i seguenti dati:

Nome e cognome dell’abbonato

Codice fiscale

Recapito telefonico

Se l’abbonato desidera far partecipare un/a figlio/a, e/o nipote, occorrono altresì i seguenti dati:

Nome e cognome e codice fiscale del/la figlio/a

Nome e cognome e codice fiscale del/la nipote (in tal caso, occorre che vengano indicati anche i dati del titolare dell’abbonamento della famiglia di appartenenza).

È possibile indicare un solo figlio/a e/o nipote.



Nel caso in cui il figlio/a e/o nipote sia minore di età al 22 gennaio 2024 - data di estrazione dei vincitori - la partecipazione sarà consentita previa accettazione di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Cosa si vince

In caso di invio di più di una email, si terrà conto della prima mail ricevuta, le successive non saranno valide ai fini della partecipazione al concorso.



Per il vincitore e relativo accompagnatore la Rai sosterrà le spese per il biglietto di ingresso al Festival, i pasti, il pernottamento ed il trasferimento dal luogo di residenza a Sanremo e ritorno.



L’estrazione dei vincitori avverrà nell’ambito di un concorso a premi, alla presenza di un Notaio, in data 22 gennaio 2024.