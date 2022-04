Schiuma in Arno nel cuore di Firenze, ma l'Arpat rassicura: «Non è inquinamento»

Schiume in Arno a Firenze, scatta l'allarme dei cittadini. Ma è un fenomeno naturale. Secondo quanto riporta l'Arpat, infatti, la schiuma apparsa nelle acque dell'Arno non è da ricondurre all'inquinamento da tensoattivi quanto piuttosto ad altri fenomeni. È quanto spiegato dall'Arpat che, a seguito di telefonate e mail ricevute da alcuni cittadini e cittadine si è attivato per contattare Publiacqua chiedendo la verifica degli scaricatori fognari di piena a monte della pescaia di San Niccolò.

APPROFONDIMENTI I BENI CULTURALI Uffizi museo più visitato d'Italia, Firenze batte Roma:... CRIMINAPOLI / 24 Criminapoli / 24: Antonio Spavone 'o malommo e la grazia di... IL CASO Don Pedro de Toledo, è giallo a Firenze: «Nessuno sa...

Leggi anche > Firenze, lancia a terra il figlio di un anno e aggredisce la moglie: nigeriano arrestato

«Il gestore ha riferito che dal telecontrollo risultavano tutti non attivi, indicando che non vi erano problemi al sistema fognario, nonostante ciò il gestore della fognatura ha comunque effettuato un sopralluogo da cui non sono emerse anomalie - ha evidenziato l'Agenzia ambientale -. Nonostante sia evidente che le acque non si presentino nel loro 'aspetto' migliore, il fenomeno non è da ricondurre ad un inquinamento da tensoattivi quanto piuttosto ad altri fenomeni».

«La presenza delle schiume deriva - secondo l'Arpat -, con buona probabilità, dalla condizione in cui si trovano le acque del fiume in questo periodo dell'anno, che risentono del carico organico dovuto al dilavamento delle strade a seguito delle piogge di questi giorni sopraggiunte dopo un periodo di siccità; dell'elevata quantità di pollini presenti in questa stagione, i quali finiscono anche sulle acque del fiume, degradandosi; della fine del ciclo vegetativo delle macrofite (famiglia di piante acquatiche) che decomponendosi arricchiscono in sostanza organica i corsi d'acqua. La biodegradazione della sostanza organica produce sostanze (in particolare gli acidi umici) che naturalmente contribuiscono alla formazione di schiume».