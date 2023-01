Scontri tra tifosi di Roma e Napoli sull'A1, autostrada bloccata all'altezza di Arezzo. Ultrà giallorosso ferito. I testimoni: «Avevano bastoni e lanciavano petardi»

Autostrada A1 bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie avvenuti nell'area di servizio Badia al Pino. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Si tratta dello scontro tra tifosi del Napoli e della Roma. Un ultras giallorosso è rimasto ferito e portato all'ospedale di Arezzo.

A1 Firenze Roma



⛔TRATTO CHIUSO tra Monte San Savino e Arezzo ><



⚫ TRAFFICO BLOCCATO all'interno del tratto chiuso



🚗🚙🚚 8 km di coda > Firenze #Luceverde #Toscana — Luceverde Infomobilità (@LuceverdeInfo) January 8, 2023

Scontri tra tifosi in A1

Al momento è chiusa la corsia nord dell'Autosole, ma con ogni probabilità sarà chiusa anche in direzione sud. Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto. I tifosi della Roma sono diretti a Milano per la sfida contro il Milan di questa sera a San Sito, quelli del Napoli a Genova per l'incontro con la Samp alle 18.

I testimoni: «Avevano bastoni e lanciavano petardi»

Secondo alcuni testimoni di passaggio nella zona al momento degli incidenti i tifosi che si sono affrontati sarebbero «scesi dalle auto in mezzo all'autostrada, tutti incappucciati e vestiti di scuro. Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l'area di servizio».