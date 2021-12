Scuola, il pressing dei presidi: «Tamponi a tutti per tornare in aula e mascherine Ffp2 anche per gli alunni»

Mascherine Ffp2 richieste anche per gli studenti e tamponi a tappeto, nelle aree e nelle scuole più colpite dai contagi. Lo screening va portato avanti soprattutto tra gli alunni al di sotto degli 11 anni di età, che non hanno ancora una sufficiente copertura vaccinale: è al vaglio in queste ore il piano sicurezza per tornare in classe a gennaio. Il Governo, per far rientrare tutti in presenza tra il 7 e il 10 gennaio in base ai calendari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati