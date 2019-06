Venerdì 28 Giugno 2019, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 10:57

La Sea Watch si sta avvicinando di nuovo all'isola di Lampedusa ma non attraccherà al porto. Come apprende l'agenzia Adnkronos per ora non saranno sbarcati i migranti, ma la nave si avvicinerà a un miglio dalla costa.