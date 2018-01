Ema, l'Italia torna all'attacco. Sala: «Oggi parte il ricorso». Ue: «Decisione presa, nulla da dire»

«È il momento di essere aggressivi, proviamoci. È il momento di alzare la voce, senza se e senza ma». Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in onda su Rtl 102.5, parlando dello

spiraglio

che si è aperto per vedere nuovamente riconosciuta all'Italia e a Milano la possibilità di ottenere la sede dell' Ema. Il sindaco ha chiamato ieri il premier Paolo Gentiloni: «Da quello che mi ha detto oggi parte il ricorso. Non voglio illudere i cittadini: non ci sono altissime possibilità di riassegnarci il mandato ma bisogna provarci. E per questo chiamo la politica italiana al massimo impegno». Il sindaco ha anche precisato che l' Ema non è «un'agenzia dei burocrati, autorizza nuovi farmaci o li toglie dal mercato. Sarebbe grave mettere a rischio la salute dei cittadini». Se dovessero riaprirsi i giochi, «io non penso che i tempi sarebbero molti lunghi».

La decisione sulla nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) dopo la Brexit «è stata dei 27 Stati membri e non abbiamo niente da dire» a questo proposito. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, dopo la decisione dell'Italia di presentare ricorso. «Abbiamo fatto il nostro lavoro, producendo un'analisi legale di tutte le offerte ricevute in modo trasparente. Non abbiamo fatto shortlist o graduatorie, ma abbiamo fatto la nostra valutazione sulla base dei criteri decisi. E nessuno l'ha messa in dubbio», ha aggiunto.

Martedì 30 Gennaio 2018

