Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danni allacustodita alla. Secondo quanto denunciato dail celebre capolavoro dell'arte neoclassica e rappresentazione iconica dell'eleganza è stata oggetto di vandalismo dopo chesi è seduto sulle sue gambe per fare unL'opera, modello in gesso della scultura in marmo della Galleria Borghese ha riportato la rottura delle dita del piede.«Un turista austriaco - scrive il critico d'arte su- ha danneggiato una imporrate scultura di Antonio Canova custodita nelDopo la riapertura dei musei, e tra questi il Museo Gipsoteca di Possagno si registra un episodio clamoroso, che non viene da visitatori italiani, né da extracomunitari, ma da un incosciente turista austriaco che ha ritenuto di mettersi in posa per una foto di opportunità sedendosi sulla Paolina Borghese, spezzandole le dita del piede».«Chiedo - conclude Sgarbi - chiarezza e rigore alle forze dell’ordine e alla magistratura individuando con gli strumenti di sicurezza il vandalo incosciente, e non consentendogli di rimanere impunito e di rientrare in patria. Lo sfregio a Canova è inaccettabile»