Serena, barista morta a 33 anni: travolta e uccisa da un'auto mentre andava al lavoro. Preso il pirata, è un 60enne

Una donna di 33 anni, Serena Gambarotto, trevigiana, è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata il cui conducente si è poi allontanato senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto nel comune di Preganziol. Trasportata all'ospedale in gravi condizioni, la donna è deceduta questo pomeriggio. I carabinieri hanno individuato il pirata: è un uomo di Preganziol sulla sessantina che guidava un furgone bianco.

Come racconta il quotidiano Il Gazzettino la 33enne, barista del 1000 Lire, stava andando a comprare le sigarette dal tabaccaio prima di iniziare il turno di lavoro alle 23: l'auto l'ha travolta sbalzandola per 10 metri e lasciandola priva di sensi sull'asfalto. L'incidente è avvenuto non lontano dalla sala slot Las Vegas by Playpark.

La giovane camminava sulla strada in direzione opposta rispetto al furgone che le è arrivato di fronte e l'ha colpita lasciandola poi agonizzante sull'asfalto. La giovane ha lottato con tutte le sue forze dal suo letto d'ospedale, questa mattina il decesso. Grande amante degli animali, in particolare dei gatti.

Ne aveva due: uno rosso e uno scuro con il manto tigrato. Tantissime sono le foto con i suoi amici pelosi che condivideva sui suoi profili social.