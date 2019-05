Domenica 19 Maggio 2019, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 11:03

SILEA -questa mattina, 19 maggio, a, in via Nerbon. Un uomo sui 50 anni è stato ucciso con colpi da arma da fuoco, a quanto sembrerebbe, al culmine di una. Dopo il delitto, l'omicida si sarebbe barricato in casa, fino all'arrivo di carabinieri e polizia.Non si sa cosa abbia causato la lite che ha poi scatenato la furia dell'anziano, di certo nell'abitazione si trovava anche ladell'assassino nonché moglie della vittima, portata sotto choc in ospedale.