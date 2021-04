Siracusa, Stefano muore a 13 anni travolto da un'auto mentre era in bici: donati gli organi

Stefano Russo è morto dopo esser stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bici. Non ce l'ha fatta il tredicenne trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo le ferite riportate in un incidente stradale. Mercoledì pomeriggio si trova sulla sua bici a Lentini, provincia di Siracusa, quando una Renault guidata da un uomo di 60 anni l'ha investito.

Il ragazzo viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Stefano frequentava la seconda media all'Istituto comprensivo «Pirandello» di Carlentini ed anche il gruppo Agesci «Lentini 1» della chiesa Sant'Alfio di Lentini. Che hanno espresso il loro cordoglio: «Nessun commento potrebbe mai rendere idea del dolore che ha investito i nostri cuori – si legge nel post scritto su Facebook –. La comunità scolastica dell’Istituto Pirandello, ancora incredula, si stringe attorno alla famiglia del piccolo Stefano, ai suoi amici, a quanti in questo momento versano lacrime non confortabili. Bambino solare, prezioso, sorridente e allegro... a te Stefano il nostro saluto. La terra ti sia lieve piccolino».

I genitori hanno dato l'assenso all'espianto degli organi. I funerali si svolgeranno lunedì, nella chiesa di Sant'Alfio. E i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.