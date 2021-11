Smart working: accordi individuali, tempi e benefit: ecco il protocollo con le nuove linee guida

Servirà un accordo individuale tra azienda e lavoratore per accedere al lavoro agile, ormai comunemente definito smart working. E in questo accordo dovranno essere indicati tempi, luoghi e fasce di disconnessione. Al lavoratore che presta la sua mansione da remoto, inoltre, dovranno essere garantite parità di trattamento economico, compresi eventuali benefit e premi di risultato rispetto ai colleghi che svolgono il lavoro in presenza. Sono queste le principali linee guida contenute nella bozza di Protocollo che il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sta proponendo in queste ore alle parti sociali.

Il Protocollo di fatto fissa il quadro di riferimento per lo smart working con le linee di indirizzo per la contrattazione. L'adesione dovrà essere su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale (non richiesto durante lo stato di emergenza), indicando la durata, l'alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione e garantendo parità di diritti e di trattamento per il lavoratore agile.

Il protocollo sullo smart working nel settore privato una volta esaurita la fase emergenziale potrebbe essere firmato entro fine mese: è l'auspicio espresso dal ministro del Lavoro nell'incontro di oggi con le parti sociali nel quale è stata presentata una bozza di accordo. Lo si apprende da partecipanti alla riunione.