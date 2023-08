Esplosione sventra palazzina a Soldano, tre feriti. Salvato dalle macerie anche un cagnolino

Un'esplosione si è verificata all'interno di una palazzina di Soldano, in val Crosia (Imperia).

Due uomini di nazionalità francese sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale in codice rosso. Ancora in corso di accertamento le cause della potente deflagrazione, che ha sventrato la palazzina. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di estrarre il terzo occupante dell'alloggio anche grazie all'impiego dei nuclei cinofili.

Recuperato vivo il ragazzo sepolto sotto le macerie

È stato recuperato vivo il terzo ragazzo francese rimasto sepolto sotto le macerie.

Proseguono le ricerche tra le macerie della palazzina. Uno dei due feriti che si trovavano fuori dallo stabile è stato intubato e trasportato a bordo dell'elisoccorso Grifo al centro grandi ustionati di Villa Scassi, a Genova. Il secondo trasportato con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco sempre nella stessa struttura ospedaliera. Hanno entrambi riportato politraumi e una percentuale di ustioni sul corpo molto alta.

Esplosione a Soldano

L'edificio sarebbe una palazzina di quattro piani. Secondo la primissima ricostruzione dei fatti, la deflagrazione dell'edificio sarebbe dovuto all'esplosione di una bombola di gas per una perdita.