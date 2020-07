Spaccio di droga a minorenni: tra i nove arrestati anche l'influencer Oscaritoss Way

Nove persone, tra le quali tre fratelli, sono state arrestate dai carabinieri di Varese nell'ambito di un'inchiesta su spaccio di droga, in particolare cocaina, marijuana e hashish. Gli arrestati sarebbero una banda di spacciatori, sgominata dalle indagini effettuate dalla Compagnia dei Carabinieri di Saronno (Varese): tra gli indagati anche un fashion blogger, produttore musicale rap, molto noto sui social.



Le indagini sono state coordinate dalla pm Nadia Calcaterra della Procura della Repubblica di Busto Arsizio: l'influencer di scarpe sportive coinvolto nelle indagini ha come nome d'arte 'Oscaritoss way', ha 40 anni e quasi 7mila followers su Instagram ed è apparso anche in uno degli ultimi videoclip della cantante Malika Ayane, dal titolo 'Wow'. Tra i clienti dell'acquisto di droga c'erano anche minorenni: gli spacciatori vendevano infatti a chiunque senza preoccuparsi dell'età.

