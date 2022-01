L'amico spara per errore durante la caccia ai cinghiali: morto un uomo di 68 anni

Un errore fatale. Colpito da una pallottola sparata per errore, il cacciatore Romano Dal Porto, 68 anni, è morto sul colpo. Originario di San Ginese (Capannori), Romano è stato trafitto al collo da un amico durante una battuta di caccia al cinghiale nei boschi di Ruota, nel Compitese, sul territorio dei Monti Pisani di Capannori.

La tragedia, come riporta la Nazione, è avvenuta intorno alle 12.30 in località Le Creste. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe morto sul colpo; sembra sia stato raggiunto al collo da una palla sparata da un compagno di caccia, dopo un rimbalzo in una roccia. Una volta dato l'allarme, sul posto sono accorsi i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti. Allertato anche il Pegaso, che è atterrato a Ruota ma anche l'arrivo dell'elisoccorso si è rivelato inutile per il cacciatore.