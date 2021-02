Sparatoria in strada, gambizzato un uomo. Polizia a caccia dell'aggressore

Un colpo d'arma da fuoco ha scosso il primo pomeriggio al quartiere Tamburi di Taranto. Un uomo è stato ferito ad una gamba e non sarebbe al momento in pericolo di vita, forse perché il suo assalitore non aveva intenzione di ucciderlo ma solo di dargli un avvertimento.

Il ferito, soccorso, si trova ora in ospedale. Sul posto gi agenti della Polizia che stanno cercando di dare un contorno all'episodio avvenuto in via Masaccio, all'angolo con via Foscolo.

