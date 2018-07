Spari contro un furgone portavalori a Latina, feriti bandito e guardia giurata

Venerdì 20 Luglio 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 13:12

Spari contro un furgone portavalori al centro Lestrella di Latina, nel quartiere noto come "Q4". All'arrivo del mezzo che aveva il denaro per caricare uno sportello bancomat che si trova nei pressi di una tabaccheria, c'è stato l'agguato con gli spari e sono rimasti feriti un bandito e una delle guardie giurate che era in servizio. Quest'ultima, a quanto sembra, ha aperto il fuoco colpendo al braccio il rapinatore. Il vigilante, invece, ha riportato numerose contusioni.Il mezzo dell'istituto di vigilanza Coopservice era appena arrivato e una delle guardie giurate avrebbe dovuto portare i valori per ricaricare il bancomat in viale Paganini. Secondo alcune testimonianze il furgone è stato avvicinato da un ciclomotore, dal quale sono scesi i banditi che hanno aperto il fuoco e poi spinto all'interno il vigilante, un uomo di Sabaudia, che ha reagito ferendo il bandito, un trentenne di Latina. Il complice è riuscito a fuggire portando con sé un pacco di quelli contenuti nel furgone.La Polizia è intervenuta e sta eseguendo i rilievi e ascoltando i numerosi testimoni presenti, mentre il rapinatore sarà piantonato in ospedale . Posti di blocco sono stati avviati in diverse zone alla ricerca del complice.