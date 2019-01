Spari in centro a Peschiera Borromeo: assalto a furgone portavalori, esplosivo attaccato al portellone

Venerdì 25 Gennaio 2019, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 15:59

Spari alle porte di Milano: durante l'assalto a un furgone portavalori a Peschiera Borromeo, i rapinatori hanno applicato cariche di esplosivo al portellone del mezzo senza tuttavia riuscire a farle brillare. Pochi istanti prima si erano fatti strada sparando contro i finestrini del furgone il cui autista è riusciti comunque a mettersi in salvo.L'assalto è avvenuto verso le 13.30 tra via Di Vittorio e via Martiri di Cefalonia nel centro alle porte del capoluogo lombardo.LEGGI ANCHE: Assalto a portavalori a Torino, un testimone: «La guardia ferita non voleva lasciare i soldi» La zona è stata circondata e chiusa al traffico per dare tempo agli artificieri di rimuovere l'esplosivo. I rapinatori,a mnai vuote, sarebbero riusciti ad allontanarsi. Il furgone era fermo davanti all'Union Trade nella zona di Canzo dove dove prendere in consegna una somma in contanti.