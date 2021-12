Sport, dal Super Green pass alla mascherina Ffp2: le nuove misure per palestre, piscine ed eventi sportivi

Mascherine Ffp2 obbligatorie per eventi e competizioni e Super Green pass per accedere a palestre, piscine e praticare sport di squadra. Sono solo alcune delle nuove misure che interessano il mondo sportivo, stabilite nel decreto legge Festività del 24 dicembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da ieri, per fronteggiare la diffusione della variante Omicron.

Ffp2 e Super Green Pass: le misure per il mondo dello Sport

«Per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, a partire dal 25 dicembre e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2», si legge nel decreto.

La mascherina Ffp2 garantisce infatti una maggiore protezione per l'individuo (di oltre il 90%) rispetto a quella chirurgica, che ha una protezione massima del 20%. Quest'ultima viene inoltre definita "comunitaria", in quanto protegge solo se correttamente indossata da tutti gli individui in una situazione a rischio contagio.

La mascherina FFp2 diventa obbligatoria anche per l'accesso e l'utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, «qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento».

Tra le nuove misure stabilite dal governo, così come avviene per teatri e cinema, c'è il «divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso».

Super Green pass per piscine, palestre e sport di squadra

A partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, ad oggi 31 marzo 2022, infine «l'accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass rafforzato», si legge nel testo, ovvero quanti hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti dal Covid.

