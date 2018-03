Stefano, scopre di avere un cancro al seno: «Racconto la mia storia per informare»

Lunedì 19 Marzo 2018, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilnon è solo roba da donne. Così recita una pubblicità che ha lo scopo di sensibilizzare glisul cancro alla mammella maschile invitandoli a faree a sottoporsi a dei controlli.Stefano Saldarelli, un grafico di Prato di 48 anni, è testimonial di questa campagna pubblicitaria. L'uomo nell'agosto del 2017 ha scoperto di avere un cancro al seno, inizialmente gli sembrava non potesse essere possibile, poi ha dovuto affrontare la sua battaglia contro la malattia. Stefano ha raccontato il suo disagio nell'affrontare i controlli e le cure: l'unico uomo in fila per la mammografia e la paura di non farcela. Per questo motivo ha voluto lanciare una campagna di sensibilizzazione sulla malattia #cancroalsenomaschile.«La mia storia parla di cancro al seno maschile. Ho compreso che stavo generando qualcosa di importante, scaturito da “grandi poteri”: la conoscenza o consapevolezza di un male che mi ha toccato, che mi ha colpito personalmente e dal quale ho tratto un’esperienza e la necessità di raccontare o di comunicare questa esperienza», così spiega sul suo blog. A scoprire che qualcosa non andava è stata la moglie che ha notato un nodulo e lo ha convinto a fare dei controlli. Gli esami hanno dato la diagnosi choc: carcinoma duttale infiltrante alla mammella. Stefano si è operato e poi sottoposto a un ciclo di chemioterapia,ed è ancora a metà del trattamento. La sua storia lo ha convinto ad aprire un blog, in cui non solo parla della malattia ma dove invita tutti a fare prevenzione e a non credere che il cancro al seno sia solo un problema femminile