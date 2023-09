Tumore al seno, via libera al nuovo farmaco dalla Ue: approvato Orserdu, cos'è e come funziona

Sì dalla Commissione Europea al nuovo farmaco anti-tumorale per il cancro al seno. A seguito dell'opinione positiva dell'Agenzia europea dei medicinali Ema, è arrivato l'ok anche della commissione.

Il farmaco

Si tratta di un degradatore selettivo del recettore degli estrogeni (Serd) per il trattamento di donne in post-menopausa e di uomini adulti con carcinoma mammario avanzato o metastatico, positivo per il recettore degli estrogeni (ER+) e negativo per il recettore HER2-, che abbiano sviluppato mutazioni di ESR1, dopo almeno una di linea di trattamento con terapia endocrina.

Ogni anno in Europa a più di 550.000 pazienti viene diagnosticato un cancro al seno; di queste, il 70% ha una malattia positiva al recettore degli estrogeni (ER). Oltre 147.000 pazienti affette da cancro al seno in Europa muoiono ogni anno a causa della malattia. Elacestrant è il primo trattamento specifico per pazienti con tumori al seno avanzati o metastatici ER+, HER2- che presentano mutazioni Esr1, rappresentando la prima innovazione nella terapia endocrina in quasi 20 anni. Le mutazioni Esr1 sono presenti fino al 40% dei tumori al seno ER+, HER2- avanzati o metastatici e sono un noto fattore di resistenza alla terapia endocrina standard, rendendo questi tumori più difficili da trattare.