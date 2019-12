Studentessa morta di meningite, la febbre all'università e il ricovero in ospedale: «Era il nostro piccolo genio»

Veronica Cadei, studentessa 19enne di Matematica alla Cattolica di Brescia, è morta ieri a causa di una meningite da meningococco. La Regione Lombardia aveva avviato immediatamente gli accertamenti per individuare il ceppo di riferimento, invitando però tutti a evitare inutili allarmismi. La profilassi prevista in questi casi era stata attivata anche all'università frequentata da Veronica.

Ieri la ragazza si trovava all'università quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l'ha subito accompagnata al Pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia: la diciannovenne aveva la febbre molto alta, ma inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi. La notte scorsa, però, il quadro clinico è precipitato fino alla morte della giovane.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte degli amici e di chi la conosceva. Marta, una delle sue amiche, ha scritto: «Noi vogliamo ricordarti così dolce Vero sempre sorridente, pronta ad aiutare altri, sempre disponibile , di grande cuore. Tu che una settimana fa hai compiuto 19 anni con tanti progetti per il futuro spezzati così al improvviso lasciando tanto dolore. Grazie per tutte le lezioni di matematica che hai sempre dato alla mia principessa con tanta passione, tanto divertimento e sorrisi. Riposa in pace Veronica. Ti vogliamo bene. Che Dio aiuti a tutta la tua famiglia a superare quel terribile dolore».



