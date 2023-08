Stupro di gruppo Milano, arrestati due ragazzi che hanno abusato di una minorenne in una palestra abbandonata

Un altro stupro di gruppo. Un'altra volta, la vittima è una ragazza minorenne. Ancora una volta sono coinvolti ragazzi che hanno meno di 18 anni come a Caivano e a Palermo. Stavolta si è consumato a Milano, un anno fa, in una palestra abbandonata (come è sucesso a Caivano). Due responsabili sono stati individuati e arrestati. Sono in carcere con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Sono due nordafricani di 21 e 22 anni (uno risulta espulso nei mesi scorsi).

Un altro stupro di gruppo, è avvenuto a Milano e sono coinvolti dei minorenni

Le violenze sono state commesse nel settembre del 2022 ai danni di una minorenne in una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola, nel capoluogo lombardo. Nella vicenda su cui hanno svolto indagini gli agenti della Squadra Mobile sono coinvolti anche due minori indagati dalla Procura minorile e un terzo maggiorenne che risulta espulso nei mesi scorsi.

Le indagini sono scaturite dalle confidenze della minore a un'educatrice che la seguiva. La ragazza ha fornito una descrizione degli autori che aveva conosciuto nei mesi della violenza nella struttura in disuso.

Gli investigatori, grazie alla descrizione e a intercettazioni telefoniche, sono risaliti agli autori che erano soliti dormire nella struttura e che la vittima aveva conosciuto nel periodo della violenza.