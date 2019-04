Una svastica è stata disegnata sopra al volto di una studentessa di colore ritratta nella foto di classe affissa nell'aula di una scuola superiore perugina, al liceo artistico Bernardino di Betto di Perugia. Lo riporta oggi il Corriere dell'Umbria. Sono stati i ragazzi ad avvertire l'insegnante di turno e la preside. Il simbolo nazista è stato subito cancellato ed è stata avviata un'indagine interna per risalire a chi lo ha tracciato.



«Troveremo chi è stato e prenderemo provvedimenti» ha detto la preside al quotidiano. «Non appena ho avuto la notizia del gesto - ha aggiunto - mi sono recata in classe a parlare con gli studenti. Sono stati loro i primi a denigrare il fatto, tutti uniti, concordi nel ritenere che il problema, serio, sta in chi queste cose le pensa e le fa. Prima va isolato e poi educato».

Sabato 6 Aprile 2019, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2019 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA