Aggredisce i passeggeri e accoltella l’autista del bus: arrestato nella notte

Autista del Baltour accoltellato mentre cerca di sedare una lite tra un balordo su di giri e alcuni passeggeri molestati. Ora è caccia all’uomo. L’aggressione è successa ieri pomeriggio, poco dopo le 17, nella centralissima piazza Garibaldi, a Teramo. A una fermata dell’autobus, che percorre la linea urbana Collatterrato - Cona, è salito un uomo visibilmente alterato, che ha iniziato ad infastidire tutti i passeggeri. Uno di loro ha reagito e ne è nata una colluttazione. Il conducente a quel punto ha fermato il mezzo, invitando l’uomo a scendere. Lui si è rifiutato ed ha iniziato ad infierire contro il conducente.

APPROFONDIMENTI TERAMO Malore in casa di notte: «Non mi sento bene». Ricercatore... TERAMO Si accascia in azienda e va in arresto cardiaco: operaio...

Malore fatale per una mamma di 40 anni: lascia tre figli piccoli



Il conducente, poi, è riuscito a farlo scendere con molta difficoltà. Ma una volta fuori dal bus, l’uomo ha estratto dalla tasca un coltello e ha sferrato due fendenti all’autista (M.D.F le iniziali) di 43 anni. Il primo colpo è stato in parte schivato dal conducente, ma lo ha leggermente ferito ad un braccio, mentre il secondo lo ha attinto in pieno petto. Alcuni passanti e i passeggeri sono subito accorsi a prestare aiuta al ferito, mentre l’accoltellatore si è stato alla fuga, correndo veloce. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri. I sanitari dopo aver stabilizzato il 43enne, lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Mazzini di Teramo, dove poi è stato ricoverato. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari hanno raccolto diverse testimonianze dei passeggeri del pullman per avere una descrizione dettagliata del responsabile, successivamente sono state acquisite le registrazioni delle videocamere di sorveglianza nella zona, sia pubbliche che private. Il presunto responsabile, stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe essere un 54enne italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine: è stato arrestato nella notte.

Malore fatale per una mamma di 40 anni: lascia tre figli piccoli



Diverse le lamentele dei teramani: «Piazza Garibaldi è diventata zona di facile consumo di droga, degrado, alcolismo molesto e violenza. Solo pochi giorni fa una decina di stranieri si erano affrontati per darsene di tanta ragione per un apprezzamento ad una donna».