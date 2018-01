Una moglie in Asia e una in Italia: 47enne rischia il processo per bigamia

Venerdì 5 Gennaio 2018, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 19:42

Unrischia di finire a processo pera Teramo a seguito della denuncia di sua, una 44enne originaria della Val Vibrata, che dopo aver conosciuto l'uomo a Singapore, dove entrambi lavoravano, se ne era innamorata decidendo così di sposarlo.Ilera stato celebrato in Italia alcuni anni fa e i due hanno avuto anche un figlio, per poi tornare a vivere in Asia per alcuni anni prima di decidere di rientrare in Italia e cercare lavoro in Europa. Un rientro burrascoso, in seguito al quale i problemi già esistenti tra la coppia si erano acuiti, con l'uomo che dopo essere tornato per due settimane nel suo paese di origine, il Marocco, portando con sé anche una somma di denaro che gli era stata data dalla donna, le aveva chiesto si seguirlo in un comune del Nord Italia dove aveva intenzione di aprire un'attività. Una richiesta alla quale la donna non aveva acconsentito, con l'uomo che era partito alla volta del Nord Italia e la moglie rimasta nel teramano.Ed è proprio durante questo periodo diche la donna aveva rinvenuto, tra le carte del marito, un certificato ditra l'uomo e una. Matrimonio contratto una decina di anni prima che i due convolassero a nozze. A quel punto aveva chiesto spiegazioni all'uomo, che chiedendole ancora una volta di raggiungerlo nel comune dove si era trasferito a vivere, le aveva risposto di aver divorziato dalla precedente moglie. Ma quelnon sarebbe mai spuntato fuori. E così se dal punto di vista civile la donna aveva poco dopo avviato le pratiche per la separazione, dal punto di vista penale adesso il marito rischia ilper bigamia.