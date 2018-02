Terremoto, nella notte cinque scosse in Centro Italia

#terremoto ML 2.8 ore 04:02 IT del 04-02-2018 a 1 km E Fagnano Alto (AQ) Prof=9Km https://t.co/oBNS9s36Ji — INGVterremoti (@INGVterremoti) 4 febbraio 2018

Domenica 4 Febbraio 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2018 13:28

Cinquesono state registrate, tra la notte scorsa e questa mattina, in diverse zone del cratere sismico del. La più forte ha avuto l'epicentro nell'Aquilano.La prima scossa registrata in nottata, alle 3.33, come fa sapere l'Ingv, ha avuto una magnitudo pari 2.0, epicentro nei pressi di(Macerata) e ipocentro a 8 km di profondità. Alle 4.02, invece, un terremoto di, avvenuto a 9 km di profondità, ha avuto l'epicentro nei pressi di(L'Aquila).Stessa magnitudo (2.0) e profondità maggiore per due sismi, registrati rispettivamente alle 5.19 e alle 5.25 nei comuni di(Ascoli Piceno) e(Macerata). Infine, alle 8.07, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.0 nei pressi di: questa volta l'ipocentro è stato localizzato a 11 km di profondità.