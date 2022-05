Terremoto Firenze di 3.7 avvertito a Siena, Arezzo e Pistoia. Gente in strada, Nardella: «Al momento non segnalati danni»

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio a Firenze, intorno alle 17.50. Secondo le stime Ingv, la magnitudo del sisma è di 3.7. L'epicentro a 4 chilometri da Impruneta (Firenze). La scossa si è verificata ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione, con segnalazioni che arrivano da numerose città della Toscana come Siena, Arezzo, Pistoia, Prato e relative province. In alcuni comuni la gente è scesa in strada. Dopo la scossa la protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha disposto verifiche in tutta l'area. Attenzionati in particolare infrastrutture, edifici pubblici e monumenti. Al momento non si registrano danni.

La scossa era stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta di magnitudo 1.8 alle ore 17.41 e 1.1 alle ore 17.48. Verifiche di eventuali danni da parte della protezione civile sono in corso a Firenze e nella provincia. Il terremoto, di pochi secondi, è stato avvertito dalla popolazione sia a Firenze che in buona parte della provincia ed anche nel Valdarno fiorentino e aretino.

Nardella: «Non si segnalano danni»

«È stata registrata une leggera scossa di terremoto nella zona di Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone. Per qualunque informazione contattare la ProtCivileRT». Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Twitter.

Giani: «In contatto per verificare danni»

«Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici». Lo ha scritto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, su Telegram dopo la scossa di terremoto di 3.7 a Impruneta, vicino a Firenze e avvertita distintamente nel capoluogo toscano.

Sindaco Impruneta: «Paura ma nessun danno»

«La paura è stata tanta, qualcuno è sceso in strada per poi rientrare in casa. Al momento non stiamo ricevendo segnalazioni di danni. Nel 2014 avemmo una scossa 4.2, con stesso epicentro, senza alcun danno». Lo riferisce Alessio Calamandrei, sindaco di Impruneta ( Firenze), comune epicentro della scossa di terremoto. L'Ingv ha registrato una seconda scossa, di magnitudo 1.5, a un chilometro di distanza dall'epicentro della scossa principale.

Terremoto, sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana

Sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula, a causa della forte scossa di terremoto avvertita a Firenze. Telefonate stanno raggiungendo i centralini delle autorità pubbliche da parte di cittadini che chiedono informazioni.

Nessun danno a musei Firenze

Non risulterebbero danni a monumenti e musei a Firenze dopo la scossa di 3.7 con epicentro a Impruneta, vicino al capoluogo toscano. Da quanto appreso le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargello non sono stati evacuati dopo la scossa. Da una prima verifica non ci sarebbero danni alla cupola del Duomo e domani saranno svolti controlli più approfonditi.