Terremoto a Firenze, forte scossa di magnitudo 3.7: avvertita in tutta la Toscana

Terremoto a Firenze, forte scossa di magnitudo 3.7 avvertita in varie province della Toscana. L'epicentro si trova ancora una volta compreso tra i Comuni di Impruneta e San Casciano in Val di Pesa.

Continua lo sciame sismico, con la scossa registrata alle 23.12 e avvertita distintamente in tutta la provincia di Firenze e anche in altre province (Pistoia, Siena, Lucca), anche per via della bassa profondità dell'ipocentro (8 chilometri). Paura tra la popolazione, ma al momento non risultano danni a cose o persone. Alla scossa delle 23.12 è seguita, di pochi minuti, una replica di assestamento di magnitudo più bassa (2.3) e avvertita solo da una parte della popolazione più vicina all'epicentro.

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO Terremoto in Argentina, forte scossa di magnitudo 6.6: sisma... IL TERREMOTO Terremoto a Firenze, nuovo sciame sismico: attimi di paura... IL BRADISISMO Terremoto a Napoli, due scosse nei Campi Flegrei con epicentro nella...

Nuova scossa di #terremoto in provincia di Firenze di magnitudo tra 3.5 e 4.0.

Con la sala regionale della @ProtCivileRT stiamo monitorando la situazione. — Eugenio Giani (@EugenioGiani) May 12, 2022

«Con la sala regionale della Protezione civile Toscana stiamo monitorando la situazione», ha twittato il presidente della Regione, Eugenio Giani, pochi minuti dopo le prime informazioni arrivate dall'Ingv. Anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato di aver allertato le sale operative della Protezione civile e ricordato il numero di telefono per le segnalazioni di eventuali danni o pericoli.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Scossa di <a href="https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#terremoto</a> m3.7 a 8km di profondità epicentro <a href="https://twitter.com/hashtag/Ferrone?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ferrone</a> (<a href="https://twitter.com/hashtag/Firenze?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Firenze</a>) . Sale operative Protezione civile allertate. Per segnalazioni 0557890</p>— Dario Nardella (@DarioNardella) <a href="https://twitter.com/DarioNardella/status/1524863712468910093?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>